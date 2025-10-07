A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 7 de outubro, é composta pelos números 24 - 39 - 42 - 43 - 48 e pelas estrelas 5 e 8.

Em jogo está um primeiro prémio de 17 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.