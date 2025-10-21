A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 21 de outubro, é composta pelos números 5 – 24 – 29 – 40 – 42 e pelas estrelas 6 e 12.

Em jogo está um jackpot de 39 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.