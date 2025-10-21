MF Mundo
Há 1h e 46min
Euromilhões: a chave vencedora do sorteio desta terça-feira
Os números e as estrelas que podem valer até 39 milhões de euros
A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 21 de outubro, é composta pelos números 5 – 24 – 29 – 40 – 42 e pelas estrelas 6 e 12.
Em jogo está um jackpot de 39 milhões de euros.
Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.
