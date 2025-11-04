A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira, 4 de novembro, é composta pelos números 6 - 9 - 25 - 28 - 45 e pelas estrelas 1 e 4.

Em jogo está um primeiro prémio de 84 milhões de euros.

Nota: a informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais junto do Departamento de Jogos da Santa Casa.