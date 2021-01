Portugal registou nas últimas 24 horas mais 12.435 novos casos de covid-19 e 293 mortes devido à doença, informou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim.

Registaram-se ainda 14.014 recuperações, o que significa que há um decréscimo de 1872 casos ativos para um total de 179 939.

O número total de internados baixou 83 (6544 no total), embora em UCI haja mais 37 doentes do que na véspera (843 no total).

A região de Lisboa, que a meio da semana ultrapassou o Norte em número total de mortes, continua a ser a mais afetada, com quase metade do número de novos casos e de mortos diários do total nacional.