A neta do antigo senador do Estados Unidos Robert Francis Kennedy, irmão do ex-presidente John F. Kennedy que foi assassinado em 1968, está desaparecida.

Maeve Kennedy Townsend McKean foi avistada pela última vez esta quinta-feira com o filho de oito anos numa canoa no lago de Chesapeake, o maior estuário dos Estados Unidos e que fica entre os Estados de Maryland e Virgínia.

Em declarações ao Washington Post, o marido de Maeve Kennedy que a mulher e o filho entraram na canoa para recuperarem uma bola que caiu à água.

Em comunicado, um porta-voz de uma corporação de bombeiros confirmou que uma pessoa ligou na quinta-feira para as autoridades e relatou estar a ver ocupantes de um barco com dificuldades para regressarem à zona costeira.

Recorde-se que a família Kennedy tem sido assolada por tragédias ao longo de décadas, mesmo antes do assassinado de John Fitzgerald Kennedy em 1963 quando era presidente dos Estados Unidos. Em 1999, John Fitzgerald Kennedy, Jr, filho do ex-presidente Kennedy, morreu num desastre aéreo.