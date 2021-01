A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) deu ordem para que sejam suspensas ou adiadas as celebrações de batismo, crismas e casamentos devido à evolução da pandemia de covid-19 no país, uma notícia que pode ler mais ao detalhe no site da TVI24.

«Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos neste momento, a exigir de todos nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar a crise com todo o empenho», referiu em comunicado a CEP.

A cataquese continuará em regime presencial, havendo também a possibilidade de ser realizada por via digital, tal como outras atividade pastorais.

As celebrações litúrgicas, como a eucaristia e as exéquias (cerimónias fúnebres e funerais) serão mantidas, tal como referiu o primeiro-ministro esta quarta-feira na conferência de imprensa do anúncio do novo confinamento geral, que entra em vigor às 00h00 desta sexta-feira, dia 15.