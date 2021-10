«Hoje é um dia feliz. Ontem [sexta-feira] atingimos, de facto, a nossa meta de vacinar contra a covid-19, com a vacinação completa, 85% da nossa população», confirmou à Lusa a diretora-geral da DGS, Graça Freitas.



Fica confirmado o sucesso absoluto do processo de vacinação em Portugal e a insignificância do micro-movimento negacionista.



Leia a notícia desenvolvida no site da TVI24.