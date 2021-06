Portugal registou nas últimas 24 horas mais 1.746 casos de covid-19 e seis óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Trata-se do número mais elevado de contágios diários desde 19 de fevereiro deste ano.

Comparativamente os dados do dia anterior, há agora menos dez doentes internados (492), mas mais quatro nos cuidados intensivos, num total de 119.

Há agora 32.134 casos ativos em Portugal, mais 63 do que na véspera, tendo sido dadas como recuperadas 1.677 pessoas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela cuja situação pandémica está mais descontrolada: do total de novos casos reportados, cerca de 60 por cento (965) verificaram-se nesta zona do país, que contabilizou cinco das seis mortes.

Desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 877.195 infeções por covid-19 e 17.092 mortes em consequência direta da doença.

(artigo atualizado)