Portugal registou 11 mortes e 2.499 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, revela o mais recente relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região com mais óbitos voltou a ser Lisboa e Vale do Tejo, onde morreram quatro infetados, seguido da Região Centro, com três mortes. No Alentejo faleceram duas pessoas, nos Açores uma e na Madeira uma, num dia em que não morreu nenhum infetado com covid-19 nas regiões Norte e Algarve.

Já relativamente a novos casos, Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a região mais penalizada, com 873 novos infetados, seguida da Região Norte, com 641, e da Região Centro, com 593 novos casos. O Algarve tem mais 217 infetados, o Alentejo tem mais 70, a Madeira mais 72 e os Açores mais 33.

No último dia registou-se novo aumento de internados: são agora 597, mais 53 do que na véspera. Nas unidades de cuidados intensivos há 89 doentes, mais um do que ontem.

Nesta altura há 44.960 casos ativos em Portugal, mais 1.947 do que no dia anterior. Registaram-se ainda 541 recuperações.