João Loureiro, ex-presidente do Boavista que estava a bordo de um jato privado no Brasil quando, no início de fevereiro, foram encontrados no aparelho 578 quilos de cocaína, aterrou em portugal nesta sexta-feira à tarde.

«Estou muito feliz por chegar ao meu país. Estou muito cansado. As últimas semanas foram muito difíceis», disse à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no porto.

João Loureiro era um dos passageiros de um Falcon 900 que se encontrava na pista do aeroporto de Salvador quando uma falha mecânica detetada pelo piloto motivou uma inspeção ao avião. Na sequência dos trabalhos de uma equipa de manutenção foi encontrada mais de meia tonelada de cocaína.

Com Loureiro, seguia a bordo o espanhol Mansur Heredia, e, enquanto este desapareceu sem deixar rasto, o antigo presidente do Boavista regressou rapidamente a São Paulo num voo comercial.

As autoridades acreditam que a droga apreendida pertence a Sérgio Roberto de Carvalho, um dos narcotraficantes mais procurados do Mundo e que está há anos em parte incerta.