O ministro das Finanças defendeu que no próximo ano deve haver margem para novo aumento do salário mínimo nacional.

«A nossa intenção é, no próximo ano prosseguir com o diálogo que tem de ser feito na Concertação Social, com o aumento do salário mínimo e que haja um aumento com significado», afirmou João Leão em entrevista à RTP3.

Recorde-se que este ano o salário mínimo nacional foi aumentado em 35 euros, valor com o qual o governante não se comprometeu para 2021. «O mundo mudou», disse, aludindo à pandemia de covid-19.