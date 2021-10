O Prémio Nobel da Paz 2021 foi, esta sexta-feira, atribuído a dois jornalistas: à filipina Maria Ressa e ao russo Dmitry Muratov, pelos seus esforços para salvaguardarem a liberdade de expressão, «uma pré-condição para a democracia e paz duradoura», informou o Comité Nobel Norueguês.

«Os laureados com o Nobel da Paz de 2021 são representativos de todos os jornalistas que tomam posição por este ideal num mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições adversas. Maria Ressa usa a liberdade de expressão para expor abuso de poder, uso de violência e o autoritarismo crescente no seu país natal, as Filipinas. Dmitry Muratov tem defendido durante décadas a liberdade de expressão na Rússia, em condições cada vez mais desafiantes», refere o Comité, em comunicado.

Ressa co-fundou o Rappler, em 2012, uma companhia digital de media para jornalismo de investigação, que ainda lidera. Muratov foi um dos fundadores, em 1993, do Novaya Gazeta, atualmente o jornal mais independente da Rússia.

