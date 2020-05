O polícia que sufocou, com o joelho no pescoço, um homem até à morte em Minneapolis, nos Estados Unidos, vai responder pela acusação de homicídio em terceiro grau, avançou a Associated Press.

O momento em que Derek Chauvin, que foi detido esta sexta-feira, sufoca George Floyd - que diz várias vezes não estar a conseguir respirar - foi captado em vídeo e está a gerar uma enorme onda de indignação e Estados Unidos.

Esta quinta-feira teve lugar uma manifestação que se prolongou até à madrugada de sexta-feira. Alguns manifestantes e até um jornalista em reportagem foram detidos.