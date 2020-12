Um prédio desabou na manhã deste domingo na Rua de Santa Marta, em pleno centro de Lisboa.

A derrocada deu-se na sequência de uma forte explosão, alegadamente devido a uma fuga de gás. Há registo de pelo menos cinco feridos, um deles em estado grave devido a queimaduras. As vítimas foram transferidas para o Hospital de São José.

O edifício tem um total de nove residentes, sendo que duas delas não estariam no local à hora da ocorrência. A Proteção Civil tenta agora perceber onde estão os outros dois moradores. O prédio está em risco de desabar por completo, pelo que as autoridades não têm condições para efetuar buscas por eventuais sobreviventes. No local estão vários meios dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses e dos Sapadores. Em ação estão os cães pisteiros, que procuram possíveis vítimas da derrocada.

