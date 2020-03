O primeiro-ministro de Itália anunciou que todo o país passará agora a estar de quarentena.

Recorde-se que durante o fim de semana 11 províncias de quatro regiões do norte de Itália (16 milhões de pessoas) foram «isoladas» do resto do país, de forma a conter a progressão do surto do Covid-19.

Agora, esta segunda-feira, Giuseppe Conte anunciou o aumento considerável do número de mortos e infetados justifica a adoção de medidas mais rigorosas pelo que a partir de agora deixarão de existir zonas vermelhas, amarelas ou verdes, sendo alargado o estado de alarme para todo o país: 60 milhões de habitantes.

O último balanço da Proteção Civil italiana apontava para 463 mortes, 7.985 infetados e 724 pessoas curadas.