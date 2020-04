Um tigre do Jardim Zoológico de Bronx, em Nova Iorque foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Nadia, uma fémea de quatro anos, é o primeiro exemplar desta espécie a testar positivo. Numa nota de imprensa emitida, é referido que o animal apresentou tosse seca. Outros cinco tigres e leões do zoo apresentaram sintomas de doença a 27 de março após contacto com um dos funcionários que acabaria por testar positivo por Covid-19, de acordo com o Departmento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

O zoo informa que, apesar do pouco apetite, todos os felinos estão a reagir bem à medicação e a interagir com os tratadores. «Ainda não é conhecido como esta doença se desenvolve em grande felino», lê-se ainda.

Até ao momento, não há evidências científicas de que os animais sejam transmissores ativos do vírus.