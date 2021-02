João Loureiro estava, afinal, a bordo do Falcon 900 que viajou entre São Paulo e Salvador da Bahia com meia tonelada de droga.

O plano inicial do voo previa depois uma viagem até Tires (Portugal), com escala em Cabo Verde, mas foi precisamente em Salvador que o piloto, após detetar falhas mecânicas, solicitou uma inspeção ao avião que resultou na descoberta de 578 quilos de cocaína.

João Loureiro estava nesse viagem inicial entre Jundiaí (São Paulo) entre Salvador. A informação foi adiantada pelo programa «Sexta às 9», da RTP, e entretando confirmada pela TVI junto do próprio empresário português.

O antigo presidente do Boavista fez essa primeira viagem na companhia de um cidadão espanhol, Mansur Heredia, mas depois João Loureiro terá regressado a São Paulo num voo comercial.

De recordar que a lista inicial do referido voo também contemplava o nome de Lucas Veríssimo, jogador que reforçou recentemente o Benfica, e ainda de três empresários portugueses ligados ao futebol - Bruno Macedo (representante do jogador), Hugo Cajuda e Bruno Carvalho Santos -, mas o documento indicava que o embarque destes elementos seria feito apenas em Salvador.

No passado dia 19 de fevereiro uma fonte oficial do Benfica explicou ao Maisfutebol que essa viagem surgiu como possibilidade para que Lucas Veríssimo viajasse para Portugal (na companhia do empresário), tendo em conta as restrições às viagens motivadas pela pandemia de covid-19, mas que entretanto essa alternativa foi descartada, até porque as medidas anunciadas impediam que o jogador aterrasse diretamente em Portugal, e porque foi encontrada uma solução em voo comercial, via França.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, também os empresários Bruno Carvalho Santos e Hugo Cajuda, que estiveram no Brasil a ver a final da Taça Libertadores, conquistada pelo Palmeiras de Abel (ao qual estão profissionalmente ligados), acabaram por descartar o regresso no referido voo, pois entretanto surgiu a possibilidade de negociar um jogador no Brasil, onde ainda se encontram.