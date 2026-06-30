Termina esta terça-feira o prazo para a entrega da declaração de IRS relativa aos rendimentos de 2025. Os contribuintes têm até ao final do dia para submeter a declaração, exclusivamente através do Portal das Finanças.

Concluído o período de entrega, a Autoridade Tributária (AT) tem até 31 de julho para finalizar as liquidações do imposto dos contribuintes que cumpriram o prazo legal.

Do acerto final podem resultar três cenários: receber um reembolso, ter imposto adicional a pagar ou não haver qualquer valor a receber ou a liquidar.

Os contribuintes que tenham imposto a pagar dispõem até 31 de agosto para regularizar a situação junto da AT. Já os reembolsos deverão ser emitidos até à mesma data, sendo transferidos para o IBAN indicado pelo contribuinte ou, caso este não seja válido, enviados por cheque para a morada registada nas Finanças.

A lei estabelece ainda que não há reembolso quando o valor a devolver é inferior a 10 euros. Da mesma forma, a Autoridade Tributária não cobra valores inferiores a 25 euros quando o acerto final resulta em imposto a pagar.

Se os reembolsos não forem processados até 31 de agosto, a AT fica obrigada a pagar juros indemnizatórios aos contribuintes.