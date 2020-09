O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) comunicou que 88 militares portugueses integrados na missão das Nações Unidas na República Centro-Africana testaram positivo para a covid-19.

«Os militares infetados estão bem e apresentam bom prognóstico, permanecendo dentro da sua base em Bangui (campo M'Poko) em isolamento, sob acompanhamento da equipa médica da força e em estreita articulação com as estruturas da saúde militar no território nacional», referiu ainda o EMGFA em comunicado.

Os restantes 92 militares foram também testados e apresentaram um resultado negativo.