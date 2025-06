O fotojornalista Eduardo Gageiro, um dos mais importantes cronistas visuais da Revolução de 25 de Abril de 1974, faleceu na madrugada desta quarta-feira em Lisboa, aos 90 anos, anunciou a família.

O fotojornalista morreu no Hospital de Capuchos, «em paz, rodeado pelos seus», segundo o neto, Afonso Gageiro, que destacou a sua «lucidez e força de vontade» até ao fim, apesar de uma doença prolongada.

Nascido em Sacavém em 1935, Eduardo Gageiro deixou um arquivo fotográfico vastíssimo, que documenta décadas da história portuguesa, desde os anos 1950 até aos dias de hoje, tendo sido um dos primeiros a chegar aos locais-chave do 25 de Abril, captando imagens icónicas como o encontro dos militares no Terreiro do Paço, o assalto à sede da PIDE e o momento em que o Capitão Salgueiro Maia percebeu a vitória da Revolução.

Durante a ditadura, as suas fotografias, que mostravam as difíceis condições de vida do povo, valeram-lhe várias detenções pela polícia política.

Começou a carreira no Diário Ilustrado [1957], após publicar a sua primeira fotografia aos 12 anos no Diário de Notícias. Trabalhou em revistas como O Século Ilustrado e Sábado, além de colaborar com a Associated Press e instituições como a Assembleia da República. Foi condecorado como Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e venceu o World Press Photo em 1975.

Este ano, a Câmara Municipal de Torres Vedras adquiriu o seu espólio, que inclui a exposição "Pela Lente da Liberdade", patente até 13 de setembro. O seu legado permanece não só em Portugal, mas também na Casa da História Europeia, em Bruxelas, onde tem uma foto em exposição permanente – sendo o único português com essa distinção.