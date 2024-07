A aliança de esquerda venceu, este domingo (sem maioria absoluta), as eleições legislativas francesas, à frente da coligação do presidente Emmanuel Macron e da extrema-direita.

A Nova Frente Popular (NFP), coligação de partidos de esquerda, terá pelo menos 181 deputados na Assembleia Nacional, segundo dados do Ministério do Interior ao fim da noite deste domingo (quando estavam apurados 574 de 577 assentos).

Já o Juntos (Ensemble), surge no segundo lugar, com 166 assentos garantidos, à frente do partido de extrema-direita União Nacional (Rassemblement National), com pelo menos 143 deputados eleitos.

Na primeira volta, a 30 de junho, o partido de extrema-direita conseguiu vencer pela primeira vez as eleições legislativas, ao obter 33,1 por cento dos votos e quase duplicar o seu apoio desde que a França elegeu a sua Assembleia Nacional pela última vez, em 2022. Seguira-se a aliança de esquerda NFP (que junta socialistas, ecologistas e comunistas e é liderada pela França Insubmissa [LFI], partido de esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon), com 28 por cento.

- Eleições em França: leia mais na CNN Portugal

O Ensemble, agrupamento centrista e liberal encabeçado pelo Renascimento, partido do Presidente Emmanuel Macron, obtivera 20 por cento.

As legislativas francesas foram convocadas por Macron após a derrota do seu partido e a acentuada subida da União Nacional nas eleições para o Parlamento Europeu de 9 de junho. A escolha de um novo executivo deveria ocorrer apenas em 2027.

Os resultados oficiais e definitivos serão conhecidos na manhã de segunda-feira.