Há 40 min
Morreu Frank Caprio, o «juiz mais simpático do Mundo»
Tinha 88 anos e serviu no Tribunal de Providence, em Rhode Island, até 2023
Frank Caprio, juiz do Tribunal de Providence, em Rhode Island (Estados Unidos), morreu vítima de cancro no pâncreas.
O magistrado ficou famoso na internet através do programa «Caught in Providence», nos quais, colocando a moralidade muitas vezes à frente a lei, ilibava frequentemente os réus de pequenos delitos cometidos.
Com um apurado sentido de humor e de compaixão, Frank Caprio tornou-se viral nas redes sociais nos últimos anos e era frequentemente apelidado de «juiz mais simpático do Mundo».
Tinha 88 anos e foi juiz presidente do Tribunal Municipal de Providence entre 1985 e 2023.
Veja um dos momentos icónicos de Frank Caprio:
