Frank Caprio, juiz do Tribunal de Providence, em Rhode Island (Estados Unidos), morreu vítima de cancro no pâncreas.

O magistrado ficou famoso na internet através do programa «Caught in Providence», nos quais, colocando a moralidade muitas vezes à frente a lei, ilibava frequentemente os réus de pequenos delitos cometidos.

Com um apurado sentido de humor e de compaixão, Frank Caprio tornou-se viral nas redes sociais nos últimos anos e era frequentemente apelidado de «juiz mais simpático do Mundo».

Tinha 88 anos e foi juiz presidente do Tribunal Municipal de Providence entre 1985 e 2023.

Veja um dos momentos icónicos de Frank Caprio: