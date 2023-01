O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo devido ao tempo frio para oito distritos do continente. Outros dez ficam com este aviso até quarta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar assim sob aviso amarelo até às 06h00 de quinta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

LEIA MAIS NA CNN PORTUGAL.

Até quarta-feira, ficam os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

De acordo com o IPMA, a temporada nos próximos dias pode baixar até aos seis graus negativos em algumas zonas do país.