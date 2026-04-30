O preço do litro de gasóleo e da gasolina vai ficar mais caro a partir da próxima segunda-feira.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), o litro de gasóleo pode ficar mais caro em 9,5 cêntimos, enquanto o acréscimo na gasolina deverá rondar os 6 cêntimos.

Assim, o preço médio do diesel voltará a ultrapassar os 2 euros por litro, enquanto o da gasolina ficará muito próximo desse valor.