Os combustíveis vão encarecer na próxima semana, de acordo com uma nota publicada pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP).

O maior aumento previsto centra-se no gasóleo, cujo preço deve subir 2,5 cêntimos, passando a custar, em média, 1,56 euros por litro.

No que toca à gasolina, o aumento será de 1 cêntimo, para 1,667 euros por litro, em média.

«Note-se que estas previsões são feitas com base na assunção da manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços», avisa o ACP.