Preços do gasóleo e da gasolina sobem para a semana (com diferenças)
Subida no custo do gasóleo simples será maior
Se tem carro e precisa de abastecer o depósito, temos más notícias para si. O preço dos combustíveis fósseis vai aumentar nos postos de venda na próxima semana.
O preço da gasolina vai subir dois cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o do gasóleo ascende 4,5 cêntimos, de acordo com o Automóvel Clube Português (ACP).
Assim, o preço médio do gasóleo simples vai fixar-se nos 1,59 euros por litro e o da gasolina simples 95 vai subir para os 1,705.
Estes valores resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras e podem variar consoante o posto de abastecimento.
