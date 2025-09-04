Giorgio Armani, fundador da empresa homónima de moda, morreu aos 91 anos, anunciou a imprensa italiana nesta quinta-feira. Pouco depois, a marca confirmou a morte.

Natural de Piacenza, o estilista fundou a empresa em 1975 e, desde então, acumulou uma riqueza ordem dos 12 mil milhões de euros, segundo as últimas estimativas.

Armani era adepto do Inter de Milão e foi presidente do Olimpia Milano, uma equipa de basquetebol. Desenhou ainda fatos para a seleção inglesa, Chelsea, e ainda colaborou em várias edições dos Jogos Olímpicos.

Armani investiu ainda no mundo da música e da hotelaria. As contas oficiais da Giorgio Armani garantem que o seu fundador foi «incansável até ao fim, trabalhou até aos seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções e aos muitos projetos em curso e futuros.»

[Notícia atualizada às 14h45]