O cinema brasileiro fez história esta madrugada ao vencer duas estatuetas nos Globos de Ouro, com o filme «O Agente Secreto» a ser considerado o Melhor em Língua Não Inglesa e Wagner Moura a ser distinguido como Melhor Ator. Foi a primeira vez que a estatueta de Melhor Ator foi entregue a um brasileiro.

«O Agente Secreto» também estava nomeado para Melhor Filme Dramático, mas perdeu a corrida para «Hamnet», o filme de época realizado por Chloé Zhao sobre a vida privada de William Shakespeare. A protagonista, Jessie Buckley, também levou para casa o Globo de Melhor Atriz em Filme Dramático.

O outro grande vencedor da noite foi «Batalha Atrás de Batalha», que levou para casa as estatuetas de Melhor Filme Musical ou Comédia, Melhor Argumento, Melhor Realizador para Paul Thomas Anderson e Melhor Atriz Secundária para Teyana Taylor.

«The Pitt» e «Adolescência» vencem maiores prémios de TV

«The Pitt» é a Melhor Série Dramática do ano e «Adolescência» venceu quase tudo na categoria de Minissérie na 83ª edição dos Globos de Ouro.

O drama médico da HBO Max venceu numa categoria onde estavam nomeadas «The White Lotus», «Severance», «Pluribus», «Slow Horses» e «The Diplomat» e deu a Noah Wyle o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática.

A outra série que saiu do Beverly Hilton como grande vencedora foi «Adolescência», do Netflix, não só considerada a Melhor Minissérie mas também garantindo três prémios de representação: Melhor Ator para Stephen Graham, Melhor Atriz Secundária para Erin Doherty e Melhor Ator Secundário para Owen Cooper.

Na categoria de drama, Rhea Seehorn venceu o Globo de Melhor Atriz pelo seu papel na série «Pluribus», uma novidade da Apple TV que tem arrancado elogios da crítica.

Na comédia, «The Studio ultrapassou uma das favoritas, «Hacks», e Seth Rogen levou para casa a estatueta de Melhor Ator.

