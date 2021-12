O Conselho de Ministros aprovou, nesta quinta-feira, o aumento do salário mínimo nacional, para 705 euros.

«O Governo decidiu, ouvidos os Parceiros Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, aumentar o valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG) para os 705 euros (setecentos e cinco euros), com produção de efeitos no dia 1 de janeiro de 2022», refere o comunicado.

O Governo recorda que o seu programa previa um aumento do salário mínimo até aos 750 euros, a atingir em 2023, e que esta verba aumentou 32 por cento desde 2015.