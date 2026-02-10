A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, demitiu-se, comunicou o Presidente da República esta terça-feira. Segundo a Presidência, Maria Lúcia Amaral «entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo». Por isso, o primeiro-ministro Luís Montenegro vai assumir «transitoriamente» a pasta da Administração Interna.

