PSD entende-se com Chega e aprova nova versão da Lei da Nacionalidade
Cabe ao Presidente da República, António José Seguro, promulgar, vetar ou suscitar nova fiscalização da constitucionalidade
Cabe ao Presidente da República, António José Seguro, promulgar, vetar ou suscitar nova fiscalização da constitucionalidade
PSD, Chega, IL e CDS-PP aprovaram em votação final global um novo decreto de revisão da Lei da Nacionalidade, depois de o Tribunal Constitucional ter chumbado normas da primeira versão, em dezembro.
Nesta quarta-feira, 152 deputados (PSD, Chega, IL e CDS-PP) votaram a favor, enquanto 64 (PS, Livre, PCP, BE e PAN) votaram contra, num total de 217 deputados presentes, registando-se a abstenção do deputado único do JPP, superando a maioria absoluta (116) necessária por se tratar de uma Lei orgânica.
Antes da votação, PSD e Chega alcançaram acordo quanto a este diploma e outro que altera o Código Penal, de modo a introduzir a possibilidade da perda de nacionalidade como pena acessória.
De acordo com o Chega, os partidos que sustentam o Governo (PSD e CDS-PP) aceitaram a proposta de incluir no leque dos crimes que podem ditar a perda de nacionalidade a associação criminosa, tráfico de droga ou tráfico de armas. Além disso, o Governo também aceitou a redução do «prazo de cinco para três anos de condenação criminal como fator impeditivo de obtenção da nacionalidade».
Assim, o novo texto segue para Belém e o Presidente da República, António José Seguro, poderá promulgar, vetar ou suscitar nova fiscalização da sua constitucionalidade.