O choque entre um comboio de passageiros e um de carga, na noite desta terça-feira, no norte da Grécia, provocou pelo menos 36 mortos e 85 feridos, segundo um novo balanço do Corpo de Bombeiros.

O porta-voz dos bombeiros gregos, Vassilis Vathrakogiannis, em conferência de imprensa, afirmou que as operações de resgate ainda estão em curso e que 53 pessoas «permanecem hospitalizadas».

De acordo com a agência Associated Press, vários vagões descarrilaram e pelo menos três incendiaram-se após o acidente, que ocorreu pouco antes da meia-noite (22h00 de Lisboa) perto de Tempe, a cerca de 380 quilómetros a norte da capital Atenas.

Análises iniciais avançadas pelos meios de comunicação apontam para erro humano, com os dois comboios a circularem na mesma via. Contudo, existe também a possibilidade de um dos comboios ter descarrilado e colidido com o outro que seguia numa outra via, de acordo com o canal de televisão SKAI TV.

De acordo com a comunicação social do país, este já é «o pior acidente ferroviário que a Grécia alguma vez viu».

Cerca de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o local.