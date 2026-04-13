MF Mundo
Há 1h e 58min
Greve do Metropolitano de Lisboa desconvocada
Paralisação estava marcada para esta terça-feira
Paralisação estava marcada para esta terça-feira
A greve de 24 horas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, agendada para esta terça-feira, foi desconvocada, confirmou fonte sindical à Agência Lusa.
Segundo a mesma fonte, foi alcançado um acordo com a empresa, que chegou a entendimento para a garantia de algumas das condições que levaram ao pré-aviso de greve.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS