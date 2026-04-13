A greve de 24 horas dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, agendada para esta terça-feira, foi desconvocada, confirmou fonte sindical à Agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, foi alcançado um acordo com a empresa, que chegou a entendimento para a garantia de algumas das condições que levaram ao pré-aviso de greve.

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