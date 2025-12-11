A CGTP e a UGT juntaram-se para promover uma greve geral – a primeira desde 2013 – e várias ações de rua contra a revisão da legislação laboral proposta pelo Governo de Luís Montenegro, com maior impacto esperado na saúde, educação e transportes. Esta é a 11.ª greve geral realizada em 51 anos de Democracia, a quinta a juntar CGTP e UGT, o que não acontecia desde 27 de junho de 2013.

O pacote laboral proposto pelo Governo é interpretado pela maioria dos sindicatos como um «ataque» aos direitos dos trabalhadores.

Nos transportes, a circulação de comboios, barcos e autocarros da Carris, em Lisboa, são abrangidos por serviços mínimos, mas o Metropolitano não vai ter serviço, enquanto o Metro Mondego mantém a operação preliminar do metrobus em Coimbra, ainda que reduza os serviços alternativos ao ramal da Lousã.

Na saúde, os serviços mínimos incluem situações de urgência, quimioterapia, cuidados paliativos e pensos.

A greve geral está a provocar vários constrangimentos por todo o país. Na manhã desta quinta-feira, a CNN Portugal percorreu a VCI, no Porto, uma das estradas mais movimentadas do país, para perceber como está a ser afetada a circulação.