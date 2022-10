Pelo menos 149 pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas após uma debandada, este sábado, num local de diversão noturna em Seul, na Coreia do Sul, durante as celebrações do Halloween.

O número foi avançado pelas autoridades locais em conferência de imprensa. As ruas estreitas da capital estavam cheias de pessoas a celebrar o Dia das Bruxas e as vítimas foram esmagadas na multidão.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já apresentou «as suas sentidas condolências» e «uma palavra de reconforto e solidariedade» às famílias das vítimas, numa mensagem enviada ao Presidente da Coreia, revelou a Presidência da República.