Um incêndio num complexo residencial no norte de Hong Kong já provocou um total de 55 mortos e 68 feridos, 16 destes em estado crítico.

De acordo com informação avançada pela Reuters, citada pela CNN Portugal, este é já o incêndio mais mortífero na história da cidade. Além disso, 279 pessoas estavam desaparecidas, mas o corpo de bombeiros diz ter conseguido entrar em contacto com várias delas.

A polícia deteve ainda três suspeitos de homicídio voluntário, após serem descobertos materiais inflamáveis que foram deixados durante os trabalhos de manutenção dos edifícios e que levaram à propagação mais rápida do fogo.

Este complexo construído nos anos 80 tem torres com cerca de 30 andares e um total de 1.984 apartamentos. Já esta quinta-feira, o incêndio ainda se encontrava ativo, estando no local mais de 700 bombeiros.