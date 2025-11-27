Incêndio num complexo residencial de Hong Kong provoca 55 mortos
Polícia detém três suspeitos de homicídio voluntário
Polícia detém três suspeitos de homicídio voluntário
Um incêndio num complexo residencial no norte de Hong Kong já provocou um total de 55 mortos e 68 feridos, 16 destes em estado crítico.
De acordo com informação avançada pela Reuters, citada pela CNN Portugal, este é já o incêndio mais mortífero na história da cidade. Além disso, 279 pessoas estavam desaparecidas, mas o corpo de bombeiros diz ter conseguido entrar em contacto com várias delas.
A polícia deteve ainda três suspeitos de homicídio voluntário, após serem descobertos materiais inflamáveis que foram deixados durante os trabalhos de manutenção dos edifícios e que levaram à propagação mais rápida do fogo.
Este complexo construído nos anos 80 tem torres com cerca de 30 andares e um total de 1.984 apartamentos. Já esta quinta-feira, o incêndio ainda se encontrava ativo, estando no local mais de 700 bombeiros.