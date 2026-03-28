Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão adiantar os relógios uma hora na madrugada de domingo, dando início ao horário de verão.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios vão avançar uma hora quando for 01h00 de domingo, passando a ser 02h00, precisamente a hora em que começa o México-Portugal, jogo particular de preparação para o Mundial 2026, que a equipa lusa disputa no Azteca.

Na Região Autónoma dos Açores, a alteração será feita às 00h00, mudando para a 01h00.

A hora voltará a mudar a 25 de outubro, para o regime de inverno. O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.