O humorista Nuno Markl deu entrada esta quinta-feira no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), de acordo com o Correio da Manhã. Markl, de 54 anos, foi inicialmente assistido no Hospital de Cascais, de onde acabou transferido para a unidade da capital.

Atualmente, faz parte do programa das manhãs da Rádio Comercial e integra o elenco do programa «Taskmaster», da RTP. Para além da rádio, Markl tem um vasto percurso em televisão, tendo passado pela RTP, SIC Radical e Canal Q, onde apresentou e participou em inúmeros formatos, incluindo o icónico «5 para a Meia-Noite».

Até ao momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do autor, locutor e guionista, figura incontornável do humor português.