O presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) admitiu que ainda não estão asseguradas as «condições ideais» para avançar com provas nacionais digitais.

No entanto, Luís Pereira dos Santos garantiu que existem planos alternativos caso algo falhe nas escolas, isto numa semana em que começam as provas de aferição para um total de 250 mil alunos do 2.º 5.º e 8.º anos de escolaridade que, pela primeira vez, serão feitas em formato digital.

«As condições ainda não são as ideais, mas o IAVE tentou desenvolver um sistema que pudesse mitigar essas dificuldades», afirmou à agência Lusa.

Os diretores das escolas têm alertado para problemas na cobertura da redes de internet em alguns estabelecimentos e para a falta de especialistas informáticos que resolvem eventuais problemas técnicos que possam surgir durante a realização das provas.

O IAVE desenhou um modelo que permite que as provas sejam também feitas offline. Leia mais sobre este assunto em CNN Portugal.

Recorde-se que o Ministério da Educação tinha um plano que passava pela distribuição de computadores por todos os alunos, pelo aumento da formação dos professores e pelo melhoramento da rede de internet nas escolas, além dos 12 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para que até 2025 todas as provas e exames nacionais sejam em formato digital.