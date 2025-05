A primeira votação do Conclave desta quarta-feira não resultou em eleição do próximo Papa, para tristeza de quase 50 mil fiéis presentes na Praça de S. Pedro no Vaticano.

Foram precisas mais de três horas para que fosse visível a decisão. O relógio marcava 20h01 [hora de Lisboa] quando da chaminé da Capela Sistina saiu fumo negro, sinal de que não houve consenso sobre um nome do colégio cardinalício composto por 133 cardeais, quatro deles portugueses.

De recordar, o Papa Francisco faleceu no dia 21 de abril. Esta quinta-feira haverá mais quatro votações, duas de manhã [9h30 e 11h] e duas durante a tarde [16h30 e 18h], sendo que na primeira votação quer da manhã quer da tarde só sairá fumo se houver uma eleição de um novo Papa.