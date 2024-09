Os Imagine Dragons estão de regresso a Portugal no próximo ano, com um concerto marcado para 26 de junho, no Estádio da Luz.

A confirmação foi dada através das redes sociais da banda norte-americana, que anunciou a «LOOM World Tour». Ao todo serão 20 concertos ao vivo por toda a Europa, sendo que Portugal volta a receber os Imagine Dragons três anos depois, quando o grupo atuou no NOS Alive.

Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis esta sexta-feira, dia 13 de setembro, a partir das 10h.

Confira aqui as datas e os locais da LOOM World Tour: