Um avião da Air India, Boeing 787, despenhou-se esta quinta-feira pouco depois de descolar, tendo caído fora do aeroporto de Ahmedabad. A companhia confirmou que estavam sete portugueses a bordo, assim como 169 passageiros indianos, 53 britânicos e ainda um canadiano.

No avião seguiam 242 passageiros, 217 adultos e 11 crianças, além da tripulação, e o Ministro da Saúde da Índia referiu que «muitas pessoas» perderam a vida na sequência deste acidente.

O avião perdeu sinal apenas um minuto depois de levantar voo, tendo caído em cima de um edifício residencial para médicos.

O gabinete do ministro da Aviação da Índia revela que foi ativado o centro de emergência e que no terreno está uma equipa de apoio para as famílias que precisem de informações.

O aeroporto está inoperacional, com todos os voos suspensos. De acordo com a agência Times of India, o voo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres.