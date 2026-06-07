Um tiroteio junto ao «quartel general» de Inglaterra para o Mundial 2026 provocou nove feridos.

O alerta foi dado à polícia por volta das 4h deste sábado, sendo que, segundo o The Athletic, os agentes foram chamados ao local após serem ouvidos disparos em Kansas City. Nove pessoas deram entrada em diversos hospitais perto do centro de estágios, ainda que nenhum apresentasse «risco de vida».

Recorde-se que, além da Inglaterra, Kansas City recebe as comitivas de Argélia, Argentina e Paises Baixos. Os comandados de Thomas Tuchel encontram-se, neste momento, na Flórida, sendo que este sábado levaram a melhor sobre a Nova Zelândia (1-0).

Inglaterra faz parte do Grupo L, juntamente com Croácia, Gana e Panamá.

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