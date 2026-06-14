O cantor norte-americano Oliver Tree foi uma das vítimas do acidente aéreo do Rio de Janeiro que provocou seis mortos após dois helicópteros colidirem. O artista ia atuar em Portugal no dia 1 de julho.

Conhecido pelos visuais excêntricos, sobretudo o corte de cabelo, Oliver Tree encontrava-se no Brasil para realizar vários concertos da sua digressão internacional World’s First World Tour.

O seu estilo musical, movido entre o pop, rock alternativo, hip-hop e música eletrónica, rapidamente deu frutos. Com três álbuns - Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022) e Alone in a Crowd (2023) - Oliver Tree alcançou cerca de 11 milhões de ouvintes no Spotify.

Com mais de seis milhões de seguidores no Youtube e uma carreira de grande sucesso, Oliver Tree destacou-se com os temas Life Goes On, Miss You, em colaboração com Robin Schulz, Let me Down e Hurt. Todas elas têm mais de 60 milhões de visualizações.

Oliver Tree tinha 32 anos.

Ora veja os maiores hits do artista: