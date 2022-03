O Dínamo de Kiev partilhou imagens da destruição provocado pelo ataque russo a uma zona residencial de Chernihiv, que aconteceu esta quinta-feira e resultou em mais de 30 mortos, segundo os serviços de emergência da Ucrânia.

«Chernihiv, Ucrânia. Março de 2022/Rússia continua a aterrorizar civis. Como resultado de outro ataque a edifícios residenciais, dezenas de pessoas foram mortas», escreveu o clube ucraniano nas redes sociais.

Chernihiv, Ukraine. March, 2022 / ruSSia continues to terrorize civilians, as a result of another strike on residential buildings, dozens of people were killed pic.twitter.com/BrUoA8WLbk