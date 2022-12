Cinco distritos de Portugal Continental estão, entre este sábado e domingo, sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Beja, Leiria, Lisboa e Setúbal estão com aviso amarelo desde as 15 horas deste sábado, até às 03:00 de domingo, por causa da previsão de ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros. Já em Faro, na costa oeste, o alerta prolonga-se até às 06:00 de domingo.

Atendendo à agitação marítima, a barra de Esposende está fechada a toda a navegação. As barras da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas.

Também sob aviso amarelo devido à agitação marítima estão, desde as 09:00 deste sábado e até às 09:00 de segunda-feira, a costa norte do arquipélago da Madeira e Porto Santo. Na costa norte, a partir das 21 horas deste sábado até às 03:00 de segunda-feira, vigora também um alerta amarelo para «precipitação persistente, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada».

Para as regiões montanhosas da Madeira, o IPMA emitiu um alerta amarelo devido à precipitação e trovoada entre as 21 horas deste sábado de hoje e as 12 horas de domingo, que passa a alerta laranja a partir dessa hora, até às 00:00 de segunda-feira.

Estas regiões estão também sob alerta amarelo para vento (de sudoeste, com rajadas até 90 quilómetros/hora) entre as 21:00 de domingo e as 03:00 de segunda-feira e sob alerta amarelo devido à precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, entre a meia-noite e as 03:00 de segunda-feira.

Já a costa sul da Madeira estará sob alerta amarelo devido à precipitação entre as 21 horas deste sábado e as 12 horas de domingo, sendo que, a partir dessa hora e até às 00:00 de segunda-feira, o alerta passa a laranja. Entre domingo e segunda-feira, esta zona estará também sob alerta amarelo para agitação marítima, precipitação e vento.

Para os grupos central e oriental do arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu um alerta amarelo devido à agitação marítima, precipitação por vezes forte e vento, entre hoje e domingo.