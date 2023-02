Dez distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo a partir desta quinta-feira, devido à previsão de tempo frio e queda de neve, de acordo com o Instituto Portugês do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso até às 09h00 de sexta-feira, por causa dos valores baixos de temperatura mínima. Os mesmos quatro distritos manter-se-ão sob aviso amarelo entre as 14h00 de sexta-feira e as 15h00 de sábado devido à previsão de queda de neve.

No mesmo período e pela mesma razão, a neve, estarão sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga.

O aviso amarelo é o menos grave é é emitido pelo IPMA quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.