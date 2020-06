O verão chega no próximo fim de semana e com ele traz as temperaturas quentes, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As temperaturas já começaram a subir, e esta sexta-feira vão chegar rondar os 30 graus, principalmente no interior e no Algarve. Domingo vai registar-se nova subida em todo o país, mas na segunda-feira o termómetro vai marcar mesmo 35 graus em algumas regiões.

O tempo convida a uma ida à praia, mas com cuidado, devido à pandemia de covid-19.

De resto, devido a esta vaga de calor, o IPMA colocou vários concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Santarém, Castelo, Branco, Portalegre, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança em risco elevado de incêndio.