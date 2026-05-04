Emergiu nesta segunda-feira um novo foco de tensão no estreito de Ormuz. Ataques iranianos atingiram vários navios, um deles sul-coreano, e incendiaram um porto petrolífero dos Emirados Árabes Unidos.

O fogo deflagrou num cargueiro da Coreia do Sul. A confirmação foi dada pela HMM, empresa que opera a embarcação. Donald Trump reagiu ao incidente e instou a Coreia do Sul a «juntar-se» às operações militares dos EUA.

Já em Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, as autoridades anunciaram que deflagrou um incêndio na Fujairah Oil Industry Zone, na sequência de um ataque de drone com origem no Irão. Três cidadãos indianos ficaram feridos.

Um dos ataques iranianos terá acontecido a uma fragata norte-americana, segundo as autoridades do país asiático, mas o Comando Central do exército dos EUA nega que tal ataque tenha acontecido.

Isto acontece horas depois da tentativa do presidente Donald Trump de recorrer à Marinha dos EUA para desbloquear a navegação no Estreito de Ormuz - o «Project Freedom». Os americanos asseguraram que seis navios com bandeira dos EUA tinham atravessado com sucesso o estreito, mas o Irão classifica isso de uma «mentira».

Esta é a maior escalada de tensão no estreito desde que foi declarado o cessar-fogo há quatro semanas, originando uma subida no preço do barril do petróleo Brent de cerca de cinco por cento durante a tarde de segunda-feira.

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