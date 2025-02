O Governo prolongou o prazo para validar faturas até sexta-feira, devido a problemas no Portal das Finanças.

Os contribuintes têm mais três dias, ou seja, até 28 de fevereiro, último dia do mês, para validar as faturas relativas a 2024 através do Portal das Finanças ou da aplicação e-Fatura.

Segundo o Ministério das Finanças, o «elevado número de acessos» às duas plataformas causou «constrangimentos e limitações pontuais de acesso».